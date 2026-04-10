Путин поручил создать национальный план внедрения ИИ

Путин поручил создать национальный план внедрения ИИ и заявил, что от технологий зависит существование России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта. Поручение дано на фоне заявлений о критической роли технологий для будущего страны.

Правительство должно подготовить документ вместе с субъектами РФ. Речь идет о системном внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

Путин подчеркнул значение технологического развития для страны. «От способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование России», — заявил он.

Ожидается, что национальный план будет включать меры по развитию и внедрению ИИ, а также координацию действий федеральных и региональных властей. Конкретные сроки подготовки документа пока не названы.

Центральное разведывательное управление США уже применяет технологии искусственного интеллекта для анализа данных и выявления потенциальных шпионов. По данным Politico, нейросети используются при подготовке разведывательных отчетов, а всего ведомство протестировало около 300 ИИ-проектов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше