Путин поручил создать национальный план внедрения ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта. Поручение дано на фоне заявлений о критической роли технологий для будущего страны.
Правительство должно подготовить документ вместе с субъектами РФ. Речь идет о системном внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.
Путин подчеркнул значение технологического развития для страны. «От способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование России», — заявил он.
Ожидается, что национальный план будет включать меры по развитию и внедрению ИИ, а также координацию действий федеральных и региональных властей. Конкретные сроки подготовки документа пока не названы.
Центральное разведывательное управление США уже применяет технологии искусственного интеллекта для анализа данных и выявления потенциальных шпионов. По данным Politico, нейросети используются при подготовке разведывательных отчетов, а всего ведомство протестировало около 300 ИИ-проектов.