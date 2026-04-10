Зеленский выразил сожаление об отказе Украины от ядерного оружия

Киеву не следовало отказываться от ядерного оружия после распада Советского Союза, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Будапештский меморандум 1994 года «обманом» и выразил мнение, что вместо этого страну следовало бы сразу принять в НАТО. В 2022 году заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием стали одним из поводов для начала специальной военной операции.
В 1994 году Украине не следовало отказываться от советского ядерного оружия, заявил президент Владимир Зеленский. Однако если это случилось, Киев должен был получить «справедливую компенсацию» в виде членства в Североатлантическом альянсе. Заявления об этом были сделаны в интервью для подкаста The Rest Is Politics, выдержки из которого публикуются в Telegram-канале украинского лидера.
«Я считаю, что членство в НАТО — это самое малое, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка», — заявил Зеленский.
Ответственность за свои несбывшиеся надежды украинский лидер возложил на «других подписантов “Будапештского меморандума”, согласно которому Украина получала гарантии безопасности в обмен на передачу в Россию ядерного арсенала, оставшегося на ее территории после распада СССР.
Переговоров о возможности вступления Украины в НАТО тогда не велось даже на уровне теоретических предположений.
В интервью Зеленский выразил мнение, что «в конце концов, все это было обманом», и заявил, что сегодня Россия использует против Украины стратегические самолеты, которые были переданы ей по итогам переговоров тридцатилетней давности.
«Нужны дополнительные страны».
Рассуждая о возможности выхода Соединенных Штатов из состава НАТО (об этом в последнее время не раз говорил президент Дональд Трамп), Зеленский заявил, что в таком случае «безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском союзе» — но «не в его нынешнем виде».
«Я считаю, что Европейский союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. (…) Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской», — отметил он.
По словам украинского лидера, «с этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы».
В том же интервью он ~вновь заявил, что Украина не будет выводить свои войска из Донбасса, поскольку это «расколет нашу нацию, многие будут против». ~
«Если единство Украины будет подорвано, Путин придумает новый “блицкриг”, чтобы быстро оккупировать страну. Даже если этого не произойдет, он воспользуется паузой, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций», — отметил Зеленский.
«Выход за точку невозврата».
При наличии ядерного оружия Украина «непременно напала бы на Россию», заявил в беседе с News.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.
«В данной ситуации сожаления Украины о потере такого вида вооружения — это прямая угроза в адрес РФ. Это возвращение к мюнхенской риторике Зеленского, которая в конце концов и привела к началу специальной военной операции. Если бы у Украины было ядерное оружие, она непременно применила бы его против России. Здесь нет ничего нового, наоборот, это как раз возвращение к основам специальной военной операции», — сказал Безпалько.
В свою очередь член Совета Федерации Александр Волошин в комментарии для ТАСС заявил, что появление у Украины ядерного оружия, которого в качестве гарантий безопасности требует Владимир Зеленский, несет угрозу не только России, но и всему миру.
«Я убежден, что даже самые радикально настроенные политики на Западе понимают, что передача ядерного оружия — это выход за точку невозврата. Это не поставка танков или ракет, а шаг, который невозможно будет отыграть назад, регион изменится навсегда. Поэтому в реальности такие сценарии остаются на уровне громких заявлений», — сказал Волошин.