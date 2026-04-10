«ИИ — это выживание»: Путин поручил создать план внедрения нейросетей

Президент России Владимир Путин инициировал разработку общенационального плана по внедрению искусственного интеллекта. По мнению главы государства, от способности страны соответствовать темпам глобальных технологических изменений зависит не только суверенитет, но и само существование российского государства.
Выступая на совещании по вопросам развития технологий ИИ, президент подчеркнул, что данное направление является вопросом национальной безопасности. «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависят суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», — заявил российский лидер.
Для достижения этой цели правительству и региональным властям поручено в кратчайшие сроки сформировать комплексный план по интеграции ИИ в ключевые сферы. При этом основной упор будет сделан на создание отечественных разработок, способных конкурировать на мировом уровне.
«Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что искусственный интеллект, наряду с другими цифровыми технологиями, уже сегодня «формирует новый облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны».