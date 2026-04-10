МИД РФ заявил о важности полного прекращения начатой США и Израилем войны

«Ключевой задачей на нынешнем этапе является устранение первопричин разрушительного конфликта в регионе, то есть полное прекращение войны, начатой США и Израилем», — говорится в заявлении на сайте министерства.
К региональным последствиям действий Вашингтона и Тель-Авива дипломаты отнесли, в частности, ущерб, нанесенный странам Аравийского полуострова, а также обострение ситуации на ливано-израильской границе.
Началом активной фазы конфликта стали удары США и Израиля по целям на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иранская сторона предпринимала ответные меры, нанося удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе.
Ночью 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о достижении с Ираном договоренности о временном прекращении огня сроком на две недели. Впоследствии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива, через который осуществляется примерно пятая часть мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.