Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел совещание по развитию искусственного интеллекта

Путин провел совещание по развитию искусственного интеллекта. Обсуждалось внедрение ИИ в экономике и госуправлении.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Участники обсудили внедрение технологий ИИ в экономике, социальной сфере и государственном управлении.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с основным докладом выступил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он представил информацию о применении искусственного интеллекта в различных отраслях.

В ходе совещания также был запланирован обмен мнениями между участниками. В обсуждении приняли участие представители администрации президента, профильного блока правительства и ведущих российских технологических компаний.

Среди участников — министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта.

