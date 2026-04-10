Путин провел совещание по развитию искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Участники обсудили внедрение технологий ИИ в экономике, социальной сфере и государственном управлении.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с основным докладом выступил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он представил информацию о применении искусственного интеллекта в различных отраслях.
В ходе совещания также был запланирован обмен мнениями между участниками. В обсуждении приняли участие представители администрации президента, профильного блока правительства и ведущих российских технологических компаний.
Среди участников — министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Сбербанка Герман Греф.
Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта.