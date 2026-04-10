Daily Mail узнала, что Хантер Байден влез в долги и покинул США

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден покинул страну — на него подали в суд бывшие адвокаты, заявив, что ответчик не оплатил счета, «существенно превышающие $50 тыс». Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на судебный документ.
Юридическая фирма Winston&Strawn защищала Байдена-младшего в делах о налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с оружием, а также в других судебных тяжбах. Ранее сам Хантер заявил, что у него «долг в $17 млн».
Как стало известно Daily Mail, «мистер Байден проживает за рубежом» из-за невозможности погасить судебные издержки. Адвокаты подтвердили, что он действительно сейчас живет за границей, но не уточнили, где именно.
«В прошлом году Хантера видели в Южной Африке, на родине его 39-летней жены Мелиссы, матери его младшего ребенка. В мае 2025-го пара была замечена в Кейптауне», — пишет газета.
В апреле этого года его сестра Эшли опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост с фотографиями, на которых был Хантер. Подпись гласила, что они с семьей праздновали Пасху в Калифорнии.
В конце 2024-го Джо Байден, будучи президентом, помиловал своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. По первому его признали виновным присяжные, по второму он сам признал вину.
