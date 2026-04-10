Путин заявил о стремительном развитии технологий искусственного интеллекта

Кроме того, президент заявил, что искусственный интеллект вместе с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны и всей жизни страны. По его словам, суверенитет и само существование государства зависит от способности соответствовать темпам глобальных изменений. Путин также призвал добиваться повсеместного применения ИИ.