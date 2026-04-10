WSJ: США продолжают наращивать военную группировку на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. США продолжают переброску войск на Ближний Восток для возможных операций даже по мере подготовки переговоров с Ираном в Пакистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
По данным издания, в регион недавно прибыли новые истребители и штурмовики, а в ближайшие дни могут быть доставлены от 1 500 до 2 000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.
Авианосец USS George H. W. Bush с кораблями сопровождения вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния в конце марта и находится в Атлантике, тогда как USS Boxer с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты вышел с базы в Калифорнии в середине марта и находится в Тихом океане. Обоим соединениям потребуется более недели для прибытия на Ближний Восток.
Американский лидер Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава Белого дома заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры в Исламабад.