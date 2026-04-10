Путин призвал развивать в России собственный ИИ для обороны

Россия знает, что зарубежные оборонные ведомства вкладываются в развитие ИИ, заявил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

России необходимо создавать собственные системы искусственного интеллекта для укрепления обороноспособности и безопасности государства, делая ставку на максимально независимые разработки в данной области. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — отметил Путин в ходе совещания, посвященного развитию технологий ИИ.

Российской стороне известно, что иностранные оборонные структуры активно инвестируют в развитие искусственного интеллекта и достигают в этом значимых успехов, подчеркнул российский лидер.

«Такой опыт нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства. Но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные. И в целом добиваются хорошего результата», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил создать национальный план внедрения ИИ.