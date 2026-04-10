СК завел дело из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане

В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.