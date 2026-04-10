СК завел дело из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после прорыва плотины Геджухского водохранилища в Дагестане, повлекшего гибель людей, сообщил СК.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 216 и статьи 246 Уголовного кодекса», — подчеркнули в ведомстве.
Силовики задержали инженера коммерческой организации, который должен был обеспечивать безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища.
По данным следствия, ответственные лица не предотвратили аварию при наличии дефектов, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. В итоге 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, из-за которого затопило участок федеральной автомобильной дороги «Кавказ» и прилегающие территории. В результате также погибли люди, причинен имущественный ущерб.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.
Как сообщил во вторник глава Минприроды Александр Козлов, 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.