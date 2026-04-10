Путин заявил, что ИИ меняет облик обороны и безопасности России

Искусственный интеллект формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий ИИ.
«Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны», — сказал Путин.
России необходимо развивать собственные решения искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности, продолжил президент.
«Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — подчеркнул он.
Материал дополняется.