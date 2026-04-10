Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что ИИ меняет облик обороны и безопасности России

Источник: РБК

Искусственный интеллект формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий ИИ.

«Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны», — сказал Путин.

России необходимо развивать собственные решения искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности, продолжил президент.

«Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — подчеркнул он.

Материал дополняется.