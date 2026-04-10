Путин высказался о продвижении российского ИИ за рубежом

Путин: Нужно создать систему продвижения российского ИИ за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Профильной комиссии по искусственному интеллекту (ИИ) необходимо заняться созданием комплексной системы продвижения российских систем ИИ за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта.

«[Профильной комиссии по ИИ уже в текущем году необходимо рассмотреть] создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки», — дал поручение глава государства.

Российский лидер указал, что развитие сотрудничества в этой важнейшей сфере необходимо проработать с партнерами России по СНГ, ШОС и БРИКС.

