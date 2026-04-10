Правительство Великобритании готовит страну к войне, считает Дмитриев

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что правительство Великобритании готовит страну к переходу к войне.
«Великобритания готовит новый план, чтобы подготовить всю страну к переходу к войне. Сумасшедшие поджигатели войны (премьера Великобритании Кира — ред.) Стармера. Как насчет плана перехода к деэскалации, реэмиграции, миру и процветанию?» — написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в той же соцсети от политического онлайн-портала Великобритании Politics UK и новость с официального сайта британского телеканала Sky News.
Ранее в пятницу начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что министерство обороны королевства намерено обновить руководство по гражданской обороне, последнее издание которого вышло в 1976 году.