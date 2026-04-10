Делегация Ирана прибыла в Исламабад для переговоров с США

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад для участия в переговорах с представителями Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское государственное телевидение.

Источник: Life.ru

Согласно информации издания The Wall Street Journal, делегацию Ирана возглавляют глава Министерства иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американская сторона на переговорах будет представлена группой дипломатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Ожидается, что переговорный процесс начнётся в субботу, 11 апреля.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше