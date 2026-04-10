«Главная идиотка». Слова Каллас об Украине шокировали журналиста

Боуз осудил слова Каллас об отсутствии помощи Украине со стороны стран Залива.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Так он прокомментировал ее заявление о нежелании ЕС помогать государствам на Ближнем Востоке в войне против Ирана.

«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже (генсек НАТО Марк — Прим. ред.) Рютте», — написал он в соцсети X.

Ранее Каллас в интервью телеканалу CNN заявила, что Евросоюз не хочет оказывать более значительную помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, поскольку они не помогают Европе на Украине. По ее словам, не действия Европы привели к нынешней ситуации в регионе, и тем не менее она делает «многое», включая обеспечение противовоздушной обороны региона, защиту Красного моря и поддержку ливанского правительства.

Трамп уже неоднократно заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи союзников, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

