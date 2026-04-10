Венгрия против столкновения НАТО и России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 апр — РИА Новости. Венгрия не хочет прямого столкновения НАТО и Российской Федерации, поэтому против вступления Украины в Евросоюз, так как это привело бы к третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Мы не хотим, чтобы европейские страны воевали с Россией. Мы не хотим, чтобы страны-члены НАТО сталкивались с Россией, потому что (в случае — ред.) если это произойдет, разразится третья мировая война», — сказал Сийярто на предвыборном мероприятии в Серенче.
По словам министра, в связи с этим Венгрия против того, чтобы Украина, находясь в состоянии конфликта, вступала в Европейский союз, поскольку тогда «с ней вступит и война».
«Мы ничего не должны украинцам, но проблема в том, что в Брюсселе было принято решение о том, что весь европейский континент должен быть втянут в войну… Пока мы у власти, венгерский народ, венгерская молодежь не будут отправлены на Украину, никого не призовут на украинский фронт», — отметил Сийярто.
Венгерский премьер Виктор Орбан 15 марта подчеркнул, что Брюссель готовит Европу к конфликту, и появление европейских солдат на Украине — вопрос времени. На следующий день он указал, Венгрия единственной из государств-членов ЕС сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны «маршируют» в сторону конфликта.