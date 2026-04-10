Глава оппозиции Словении Янша допустил создание коалиции в ближайшее время

Ранее в пятницу председателем Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении был избран лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов из 90, помимо представителей «Правды» за политика проголосовали в Словенской демократической партии, партии «Демократы», а также блоке партий «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus. Таким образом, обеспечившие избрание Стевановича партии располагают парламентским большинством в 46 голосов.