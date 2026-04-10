Глава оппозиции Словении Янша допустил создание коалиции в ближайшее время

БЕЛГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янез Янша после избрания спикера парламента Словении нового созыва допустил формирование парламентского большинства с участием своей политической силы в ближайшее время.
«Формированием коалиции занимались те, кто не умеет считать. Сегодня некоторые соотношения стали ясны. Что из этого выйдет, мы увидим в ближайшие дни», — приводит слова Янши пресс-служба СДП.
Ранее в пятницу председателем Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении был избран лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов из 90, помимо представителей «Правды» за политика проголосовали в Словенской демократической партии, партии «Демократы», а также блоке партий «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus. Таким образом, обеспечившие избрание Стевановича партии располагают парламентским большинством в 46 голосов.
Победу на прошедших 22 марта парламентских выборах с незначительным перевесом одержало правящее движение «Свобода» премьер-министра страны Роберта Голоба. Второе место заняла СДП. Обе политические силы озвучивали намерения сформировать правящую коалицию с привлечением партнеров. Стеванович ранее допустил возможность внекоалиционного сотрудничества с правящим большинством и призвал власти страны рассмотреть возможность закупки российских энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
После избрания спикера парламента нового созыва действующее правительство будет исполнять свои функции до присяги нового. Мандат на формирование кабинета министров выдает президент страны Наташа Пирц-Мусар. Она сообщала о готовности выделить его любому политику, способному собрать 46 голосов в парламенте.