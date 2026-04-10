В Дагестане завели уголовное дело из-за наводнения

СК РФ возбудил уголовное дело в Дагестане по ч. 3 ст. 216 УК РФ и ст. 246 УК РФ.
Дело завели по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности привело к гибели людей, и за несоблюдение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Как следует из данных следствия, в Дербентском районе не было обеспечено подобающее техническое состояние гидротехнических сооружений.
В Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы Геджухского водохранилища и затопления жилых домов проводится проверка в отношении собственника гидротехнического сооружения.
