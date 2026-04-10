RT рассказал истории волонтёров, которые помогают пострадавшим жителям Дагестана

Телеканал RT рассказал истории волонтёров, которые помогают пострадавшим от паводков жителям Дагестана.

В частности, в Дагестане работает группа добровольцев Пожарно-спасательного колледжа Ингушетии — педагоги Асхаб Галаев и Рашид Батаев, студенты Алим Мерешков и Ислам Евлоев.

Они откачивали воду из подвалов и с первых этажей домов в квартале Пальмира в Махачкале, эвакуировали людей на лодках, спасали выживших животных.

Семья Омаровых предложила разместиться всем нуждающимся у себя дома. Их старшая дочь, живущая в Москве, вместе с соседями по ЖК смогла собрать вещи для пострадавших.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана Руслан Кандаев, имеющий протез вместо ноги, помогает пострадавшим от наводнения в Мамедкале наравне со всеми.