Глушаков: «Спартак» вылетел бы в Первую лигу, если бы не Максименко

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о вратаре красно-белых Александре Максименко.
«Сколько бы про него не говорили, все передаётся от нападающих, кто-то не забивает, кто-то пенальти привозит, а если вратарь ошибается — сразу гол. Когда он отбивает мячи, никто ничего не говорит. Максименко столько играет, много раз спасал, в одном из сезонов его лучшим футболистом команды признали, если бы не он, то “Спартак” вылетел бы в Первую лигу», — приводит его слова ТАСС.
8 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» в ½ финала Пути регионов Кубка России (0:0, 7:6 — по пенальти). Перед серией пенальти вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун.
Ранее Карседо объяснил замену вратаря в серии пенальти с «Зенитом» в Кубке России.