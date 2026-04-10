Asharq al-Awsat: Израиль зачищает форпост «Хезболлах» в Бинт-Джбейле

БЕЙРУТ, 10 апреля. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии вошли в город Бинт-Джбейль на юге Ливана, где находится форпост шиитской милиции «Хезболлах» и приступили к его зачистке, сообщила газета Asharq al-Awsat.
По ее информации, после двухнедельной осады израильские военные заняли 10 апреля северные и восточные районы, несколько очагов сопротивления остается в центральной части города и на южной окраине Саф-эль-Хава, откуда идет дорога в соседнее селение Кунин. Израильские вертолеты уничтожают находящиеся там огневые точки.
Бинт-Джбейль считается крупнейшим городом к югу от реки Литани и относится ко второй линии приграничных населенных пунктов, которые будут включены в создаваемую Израилем буферную зону, указывает издание. Бойцы «Хезболлах» небольшими группами пытались остановить израильское наступление, обстреливая бронетехнику и бульдозеры управляемыми противотанковыми ракетами.
Как отмечает Asharq al-Awsat, сражение за Бинт-Джбейль может стать поворотным моментом в израильской сухопутной операции. Захват этого города усилит израильское военное присутствие и позволит ограничить передвижение шиитских отрядов, оттеснив их от пограничных районов.