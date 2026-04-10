Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава NASA ответил на просьбу 10-летней девочки признать Плутон планетой

Глава NASA Джаред Айзекман ответил на просьбу десятилетней девочки признать Плутон планетой.

Как сообщает The Times of India, юная Каэла обратилась в NASA с просьбой вернуть соответствующее определение и привела свои аргументы.

«Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой… Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета. Это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой. Это могло бы осчастливить многих людей», — написала она.

Девочка также поделилась своими знаниями о Плутоне.

Её обращение опубликовал один из интернет-пользователей в Х.

«Каэла, мы изучаем этот вопрос», — коротко ответил Айзекман.

Ранее учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект.