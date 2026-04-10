Глава NASA ответил на просьбу 10-летней девочки признать Плутон планетой

Глава NASA Джаред Айзекман ответил на просьбу десятилетней девочки признать Плутон планетой.
Как сообщает The Times of India, юная Каэла обратилась в NASA с просьбой вернуть соответствующее определение и привела свои аргументы.
«Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой… Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета. Это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой. Это могло бы осчастливить многих людей», — написала она.
Девочка также поделилась своими знаниями о Плутоне.
Её обращение опубликовал один из интернет-пользователей в Х.
«Каэла, мы изучаем этот вопрос», — коротко ответил Айзекман.
Ранее учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект.