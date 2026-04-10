Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему ИИ с бизнесом и кабмином

Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему искусственного интеллекта (ИИ) с бизнесом и правительством.
Об этом он сказал на совещании по вопросам развития ИИ с участием представителей своей администрации, профильного блока правительства и российских технологических компаний — лидеров в этой сфере.
«Мы практически со многими из здесь присутствующих так или иначе, в разной конфигурации, постоянно возвращаемся к этой теме», — сказал российский лидер.
Также Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий анонсировал своё участие в конференции Сбера по ИИ в 2026 году.