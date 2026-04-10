Садкова — о выступлении на «Русском вызове»: это не просто номер, а моя личная история

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о своём номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».
«Я долго думала над идеями номера, перебирала несколько вариантов, но в итоге внезапно пришла мысль об образе клоуна. Загорелась поставить такую программу, рассказать историю клоуна, который на сцене должен веселить людей, но, возвращаясь в гримёрку, ведёт внутренний диалог с собой, потому что ему не нравится, как он выглядит, чем занимается. Ему кажется, что всё это глупо и смешно», — приводит её слова пресс-служба ФФККР.
В какой-то момент программы герой снимает и бросает клоунский нос, рвёт на себе одежду, под которой видно его сердце, — осознавая, что теряет себя, что то, что он делает — это и есть его любимое дело, и он принимает себя.
«На этом турнире я примерила на себя совершенно новый образ. Мне хотелось показать, что скрывается за ярким гримом клоуна. Для меня это не просто номер, это моя личная история. Наверное, поэтому у меня и родилась такая идея», — сказала фигуристка.
По итогам турнира Садкова получила спецприз от Пелагеи за «музыкальное решение».
