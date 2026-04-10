Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, без чего не установить прочный мир на Украине. Глава МИД подчеркнул, что конфликт не решить без гарантий безопасности России. Его комментарий публикует пресс-служба МИД.
Сергей Лавров добавил, что Евросоюз готов простить бывшему комику Владимиру Зеленскому «всё что угодно». Он считает, что Брюсселю важно, чтобы нелегитимный украинский лидер продолжал свою проплаченную миссию.
Министр также подчеркнул, что Киев «наплевал» на требования Евросоюза. Он назвал этот факт очевидным.
Он, кроме того, прокомментировал ситуацию со сливом его разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Родители европейских журналистов должны были научить их, что подслушивать и распространять частные диалоги грешно, сказал глава МИД.