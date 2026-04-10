Лавров рассказал, что обсуждал с Сийярто положение нацменьшинств на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недовольство представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо его контактами с венгерским коллегой Петером Сийярто, рассказал, что обсуждал с главой МИД Венгрии положение нацменьшинств на Украине.

Его комментарий приводится на сайте МИД России.

«Одна из наиболее острых — положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали — и не раз — с Петером Сийярто», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров, комментируя публикацию его разговора с Сийярто, заявил, что Россия не обсуждает с партнёрами запретных тем.

