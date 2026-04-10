Лавров хлестко ответил журналистам ЕС за публикацию разговора с Сийярто

Родители современных европейских журналистов должны были научить их, что подслушивать и распространять частные разговоры грешно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.
«Родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться», — отметил российский министр.
Лавров также прокомментировал высказывания пресс-секретаря ЕК Паулы Пиньо относительно его разговора с Сийярто. По его мнению, слова о том, что эти переговоры «препятствуют интересам ЕС», остаются «на совести автора».
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не ведет с партнерами обсуждение запрещенных тем. По словам Лаврова, он всегда исходит из того, что в мире нет абсолютных секретов.