Акатьева: так сильно люблю фигурное катание, что не планирую никуда уходить

Российская фигуристка Софья Акатьева заявила, что не собирается уходить из спорта.
«Я так сильно люблю это дело, что не планирую никуда уходить. Очень нравятся и тренировочный процесс, и выступления. Хотелось уже с осознанностью вернуться в большой спорт, выступать, показывать программы», — приводит её слова kp.ru.
Она отметила, что у неё не было моментов отчаяния в спорте, несмотря на то, что было много травм.
«Для профессионального спортсмена, когда ты резко садишься дома, когда закрывается возможность выходить на лёд… Конечно, это сложно. Но у меня никогда не было мысли закончить и перестать пробовать вернуться», — добавила спортсменка.
Напомним, что в текущем сезоне из-за болей в ноге Акатьева пропустила этап Гран-при России в Москве. Позже она выступила на этапе в Омске, где стала восьмой. С чемпионата России она снялась.
Софья является чемпионкой России и бронзовым призёром финала Гран-при страны.
Ранее Акатьева рассказала, что в её жизни бывают сложные моменты, когда опускаются руки.