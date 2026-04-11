Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топурия: думаю, бой с Махачевым всё-таки состоится — надеюсь на это

Чемпион UFC Илия Топурия надеется, что бой с российским бойцом Исламом Махачевым всё-таки состоится.

«Думаю, бой с Махачевым в какой-то момент всё-таки состоится. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотелось бы, чтобы это случилось ближе к концу года», — приводит его слова MMA Junkie.

Топурия подерётся с Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме. Он пройдёт 14 июня.

Осенью 2025 года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в поединке за пояс чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Он не попал в кард турнира в Белом доме из-за травмы.

Ранее глава UFC опроверг слова Махачева о причинах срыва боя с Топурией в Белом доме.