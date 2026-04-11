Топурия: думаю, бой с Махачевым всё-таки состоится — надеюсь на это

Чемпион UFC Илия Топурия надеется, что бой с российским бойцом Исламом Махачевым всё-таки состоится.
«Думаю, бой с Махачевым в какой-то момент всё-таки состоится. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотелось бы, чтобы это случилось ближе к концу года», — приводит его слова MMA Junkie.
Топурия подерётся с Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме. Он пройдёт 14 июня.
Осенью 2025 года Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в поединке за пояс чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Он не попал в кард турнира в Белом доме из-за травмы.
Ранее глава UFC опроверг слова Махачева о причинах срыва боя с Топурией в Белом доме.