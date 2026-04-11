Трамп готов использовать экономическую мощь США для поддержки Венгрии

Президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон будет рад инвестировать в будущее процветание респубилки.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы использовать всю свою экономическую мощь для поддержки Венгрии.

«Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошлом. Мы рады будем инвестировать в будущее процветание [Венгрии], которого удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана», — заявил президент США в Truth Social.

Ранее Трамп неоднократно выступал в поддержку действующего премьера Венгрии на предстоящих парламентских выборах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля завершил двухдневный визит в Будапешт. Во время встречи с Орбаном, а также в ходе публичных мероприятий Вэнс пожелал ему успехов на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше