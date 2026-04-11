Трамп готов использовать экономическую мощь США для поддержки Венгрии

«Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошлом. Мы рады будем инвестировать в будущее процветание [Венгрии], которого удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана», — заявил президент США в Truth Social.