Трамп готов использовать экономическую мощь США для поддержки Венгрии

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы использовать всю свою экономическую мощь для поддержки Венгрии.
«Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошлом. Мы рады будем инвестировать в будущее процветание [Венгрии], которого удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана», — заявил президент США в Truth Social.
Ранее Трамп неоднократно выступал в поддержку действующего премьера Венгрии на предстоящих парламентских выборах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля завершил двухдневный визит в Будапешт. Во время встречи с Орбаном, а также в ходе публичных мероприятий Вэнс пожелал ему успехов на выборах.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.