«Борьба за влияние»: чего ждать от парламентских выборов в Венгрии

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, к которым в последнее время приковано всеобщее внимание. Основными соперниками выступают партия премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционная «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Избирательная кампания оказалась богатой на скандалы и обвинения во вмешательстве извне. При этом явного фаворита в гонке нет. Эксперты считают, что внимание к выборам в Венгрии связано с их символическим значением для всей Европы: речь идёт о противостоянии различных политических моделей и борьбе за влияние внутри ЕС и в трансатлантическом пространстве.
В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, которые определят архитектуру власти в стране на годы вперёд, отмечают эксперты. Итоги голосования решат, какая партия выдвинет премьер-министра и сформирует правительство.
На выборах будет применяться действующая смешанная избирательная система, предусматривающая голосование как по одномандатным округам, так и по национальным партийным спискам. Это означает, что избиратели получают два бюллетеня: один — за кандидата в своём округе, второй — за партийный список. Парламент Венгрии — Национальное собрание — состоит из 199 депутатов, 106 из которых избираются в одномандатных округах, а ещё 93 распределяются по национальным партийным спискам. Итоговое распределение мандатов формируется с учётом результатов по обеим составляющим.
Согласно данным Национального избирательного бюро, общее число избирателей около 8,1 млн. Из них 7,3 млн человек зарегистрированы на избирательных участках по месту жительства, 496 тыс. имеют право проголосовать по почте, а ещё около 91 тыс. будут голосовать на зарубежных участках.
Кто в гонке?
Главными соперниками на выборах являются партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» в коалиции с Христианско-демократической народной партией (KDNP) и партия Петера Мадьяра «Тиса».
Партия Орбана, 16 лет находящаяся у власти, выступает с позиций национального суверенитета, консервативных ценностей и жёсткого ограничения миграции. В западных СМИ этот курс описывается как «нелиберальный национализм», тогда как сам венгерский политик предпочитает название «нелиберальная демократия». Ещё в программной речи 2014 года он заявил, что «демократия не обязательно должна быть либеральной». При этом Орбан подчеркнул, что это не означает отрицание фундаментальных принципов либерализма. Однако главным, в его понимании, является «национальный подход».
Его соперник Петер Мадьяр имеет менее чёткую программу на этих выборах. В целом, как отметили в американском консервативном журнале National Review, он выступает с позиций «орбанизм без Орбана». Мадьяр, бывший соратник венгерского премьера, утверждает, что устал от якобы моральной и финансовой коррупции в партии Орбана. При этом его взгляды фактически дублируют взгляды его конкурента. Мадьяр также заявляет о желании положить конец конфликту на Украине и выступает против её ускоренного вхождения в ЕС. Его партия также голосовала в Европарламенте против предоставления Киеву кредита в €90 млрд.
Вместе с тем Мадьяр заявлял о намерении укрепить позиции Венгрии в ЕС и НАТО и разблокировать средства ЕС, предназначенные для страны, но замороженные из-за разногласий с Орбаном.
Виктор Орбан и Петер Мадьяр.
Помимо коалиции «Фидес» — KDNP и «Тисы», в бюллетень включены «Демократическая коалиция», «Наша Родина» и «Венгерская партия двухвостой собаки», следует из данных Национального избирательного бюро Венгрии.
Во главе «Демократической коалиции» стоит депутат Европарламента Клара Добрев. Она в 2025 году сменила на этом посту основателя партии, бывшего премьер-министра Венгрии Ференца Дьюрчаня. Она выступает за проевропейский курс, укрепление либеральных демократических институтов и восстановление отношений с ЕС.
Партия «Наша Родина» во главе с Ласло Тороцкаи представляет радикально-националистический фланг венгерской политики и выступает за жёсткий антимиграционный курс, усиление государственного суверенитета и резкое ограничение влияния ЕС, вплоть до выхода страны из союза. В отличие от Виктора Орбана, который сочетает евроскептицизм с прагматизмом, «Наша Родина» предлагает более жёсткую, антисистемную модель, ориентированную на максимальную автономию Венгрии и отказ от либеральной повестки.
«Партия двухвостой собаки», возглавляемая Гергели Ковачем, занимает особое место в венгерской политике. Возникнув как сатирический проект, она превратилась в форму протестного движения, высмеивающего как власть, так и традиционную оппозицию. Несмотря на абсурдные лозунги, партия фактически транслирует проевропейскую и либеральную повестку, сочетая её с уличным активизмом и локальными инициативами.
Скандалы и вмешательство Брюсселя.
Избирательная кампания в Венгрии изобилует скандалами и обвинениями во вмешательстве извне. В частности, обращают на себя внимание беспрецедентные попытки Брюсселя повлиять на выборы, которые он даже не считает нужным скрывать. Руководство ЕС находится в остром конфликте с Виктором Орбаном и рассчитывает, что грядущие выборы ознаменуют конец его власти.
«Думаю, все надеются, что Орбан проиграет», — заявил в беседе с Reuters на условиях анонимности один из дипломатов ЕС.
Вместе с тем в Брюсселе нет однозначной уверенности, что победа «Тисы» позволит кардинально изменить курс политики Венгрии.
«Я не питаю особых иллюзий по поводу мировоззрения Мадьяра. Нам следует быть осторожными и не ожидать слишком многого», — заявил другой собеседник агентства.
Тем не менее в Брюсселе обсуждают, как «наказать» Венгрию в случае удержания власти Орбаном. По утверждению главы комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекки Товери в интервью «Известиям», Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.
«Участие» Брюсселя в венгерской избирательной кампании настолько очевидно, что на это прямо указал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт в начале апреля.
«То, в каких масштабах брюссельская бюрократия вмешивается (в венгерские выборы. — RT), — это, на наш взгляд, просто позор. Я не буду указывать венгерскому народу, как голосовать. И призову бюрократов в Брюсселе вести себя точно так же», — заявил он, выступив в Коллегии Матьяша Корвина, научно-образовательном учреждении, пользующемся поддержкой венгерского правительства.
По его словам, «брюссельцы» пытались разрушить экономику Венгрии.
Однако если Петеру Мадьяру явственно выказывают поддержку европолитики, то на стороне Виктора Орбана — президент США Дональд Трамп, считающий премьера «сильным, мощным лидером, доказавшим своё умение добиваться феноменальных результатов».
«Венгрия, иди и голосуй за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии — Виктор Орбан никогда не подведёт великий народ Венгрии. Я всецело с ним!» — отметил в посте в соцсети Truth Social глава Белого дома.
Дональд Трамп и Виктор Орбан.
Вместе с тем в Брюсселе не оставляют попыток дискредитировать Орбана в глазах венгерской общественности. Так, 31 марта ряд западных СМИ распространили аудиозапись, предположительно содержащую разговор главы МИД Венгрии Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова, в ходе которого, как утверждается, обсуждаются санкции ЕС.
Венгерский министр по этому поводу заявил, что прослушивание его телефона иностранными спецслужбами является прямым доказательством вмешательства других государств в предстоящие парламентские выборы. В видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1, он ответил, что публикация его разговоров с Лавровым о санкциях, по сути, не содержит ничего нового, поскольку правительство Венгрии всегда открыто выражало свою позицию по этому вопросу.
«Я регулярно консультируюсь по поводу решений Евросоюза, в том числе решений о санкциях, не только с министром иностранных дел России, но и с министрами иностранных дел многих стран, не входящих в Европейский союз. И я, конечно, буду делать это в дальнейшем», — приводит слова Сийярто ТАСС.
В свою очередь, глава российской дипломатии в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным подчеркнул, что Россия никогда не обсуждает запретных тем со своими партнёрами, исходя из принципа, что «секретов в этом мире не бывает».
Вместе с тем в Еврокомиссии на этом фоне поспешили обвинить Венгрию в действиях «против безопасности и интересов ЕС».
«Ситуация вызывает крайнюю озабоченность, и правительство означенного государства-члена должно в срочном порядке дать объяснения, а председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — RT) поднимет этот вопрос на уровне лидеров», — заявила на брифинге 9 апреля представитель ЕК Паула Пинью.
Роль Украины.
Надежды на смену власти в Венгрии питают и на Украине. В Киеве не раз позволяли себе резкие выпады в адрес Виктора Орбана, при этом заявляя о своей якобы незаинтересованности во влиянии на выборы. Однако венгерский премьер считает иначе, отмечая, что в преддверии выборов украинскими властями были заблокированы поставки российской нефти, необходимой его стране, по трубопроводу «Дружба» под предлогом его повреждения.
Помимо этого, в Будапеште также связали с Киевом попытку диверсии на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию. Напомним, 5 апреля президент балканской республики Александр Вучич сообщил об обнаружении правоохранительными органами страны партии взрывчатки вблизи трубопровода.
Однако, как отмечали в Politico, расчёты Киева на изменение в отношениях с Будапештом с приходом к власти Мадьяра могут и не оправдаться. Как заметила депутат Европарламента Тинеке Стрик, Мадьяр довольно осторожен в этом вопросе и даже близок к Орбану.
Причиной тому в Politico назвали «глубокие антиукраинские настроения» в Венгрии. Согласно опросу аналитического центра Policy Solutions, проведённому осенью 2025 года, 50% венгров считают Украину опасной для Венгрии, 64% выступают против вступления Украины в ЕС, а 74% считают, что венгерское правительство не должно оказывать финансовую помощь Киеву.
Владимир Зеленский.
Маркер процессов ЕС.
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов связывает повышенное внимание к выборам в Венгрии с их значением в качестве индикатора политических процессов в ЕС.
«Венгрия является неким маркером тех процессов, которые идут в Европейском союзе. Виктор Орбан за последние годы успел стать знаменем традиционалистского движения в Европе. Его победа или поражение будет в какой-то степени определять курс всего Старого Света», — пояснил он в беседе с RT.
По его словам, поражение Орбана может означать усиление глобалистской линии и ослабление аналогичных сил не только в Европе, но и в США, где на него ориентируются представители республиканского лагеря.
На этом фоне вполне объяснимо желание Брюсселя «утопить» партию Орбана на выборах, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Венгрия — это камушек в ботинке Европейского союза, который натирает кровавые мозоли, руша схемы финансирования Украины и, соответственно, коррупционных откатов участникам процесса в европейских столицах. Орбан — пример того, что Брюсселю можно говорить “нет”. Причём очень мощный, яркий, постоянно напоминающий о себе. Поэтому Брюссель хочет от него избавиться», — отметил он в комментарии RT.
По его словам, фаворит истеблишмента ЕС Петер Мадьяр — «кукла, которая играет в брюссельские игры». Однако, отметил он, если оппозиционеру всё же достанется премьерский пост, это не будет означать, что он тут же встроит повестку ЕС в венгерскую политику.
В свою очередь, политолог-международник, эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко полагает, что абсолютной победы партии Мадьяра всё же не одержать.
«Сильно сомневаюсь, что “Тисе” удастся набрать голосов для формирования однопартийного правительства. Скорее всего, ей придётся формировать коалицию с другой партией, противостоящей Орбану. При этом им ещё нужно будет уложиться в сроки по формированию правительства, на которое выделяется 40 дней. Если за это время они не справятся, то, по сути, выборы придётся запускать снова», — пояснил политолог в разговоре с RT.
Между тем Семибратов считает, что партии Орбана с высокой долей вероятности не дадут победить брюссельские бюрократы.
«Орбану вполне могут устроить “майдан” с навязыванием перевыборов, если его партия наберёт большинство голосов. Однако если всё же ему удастся удержать власть, то давление на Будапешт со стороны Брюсселя возрастёт кратно. Финансирование по линии ЕС продолжат удерживать, параллельно разрабатывая схемы по лишению Венгрии права вето. И если раньше последняя мера считалась из области фантастики, то сегодня это уже вполне реальная перспектива», — полагает эксперт.
Флаги ЕС и Венгрии.
В этой логике венгерские выборы выходят далеко за рамки внутренней политики и становятся частью «более широкой борьбы за влияние внутри западного мира», уверен Оленченко. Он напомнил, что нынешние лидеры многих стран ЕС пришли к власти в то время, когда в США тон международной политике пыталась задавать Демократическая партия, и, соответственно, они координировали свои позиции с Вашингтоном. Сегодня своё лобби в Европе пытается сформировать новая администрация Белого дома, отметил эксперт.
«Выборы в Венгрии — это своего рода проверка влияния американских республиканцев и демократов в Европе. Орбан фактически солидаризируется с линией Трампа, а многие европейские элиты ориентированы на Демократическую партию США. Поэтому венгерские выборы можно рассматривать как праймериз этих партий, которые покажут их степень влияния в Европе. Что важно, так как от этого в дальнейшем будет зависеть калибровка политики других стран Европы. Потому что пример Венгрии заразителен. И если партия Орбана победит, это будет сигналом для европолитиков в других странах», — резюмировал Оленченко.