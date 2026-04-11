Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнется в субботу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели заявление Зеленского. Он также отметил, что в целом Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира. Песков подчеркнул, что Пасха — святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа.