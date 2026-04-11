ВМС Эстонии отказались задерживать российские суда из-за риска эскалации

Эстония не станет задерживать российские суда в Балтийском море из-за угрозы возможной военной эскалации, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.
Его слова приводит агентство Reuters.
Таллин принял решение отказаться от попыток перехвата кораблей так называемого теневого флота России в регионе.
«Риск военной эскалации слишком высок», — заявил Варк.
По словам военного, власти страны будут готовы рассмотреть вариант силового вмешательства исключительно при возникновении непосредственной угрозы.
В частности, к таким сценариям он отнёс повреждение подводной инфраструктуры или масштабный разлив нефти.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания не захватывает танкеры, перевозящие российскую нефть, из-за опасений нарушить международное право.