Актёр Тактаров назвал Россию самой свободной страной в мире

Россия является самой свободной страной в мире, тогда как в Соединённых Штатах сейчас наблюдаются серьёзные проблемы с безопасностью, заявил бывший боец смешанного стиля и актёр Олег Тактаров.
Об этом спортсмен рассказал в беседе с журналистами издания Sport24.
Как следует из публикации, Тактаров подверг резкой критике текущую социальную обстановку в США.
По его словам, американцы массово переехали бы в Россию, если бы не были обременены многочисленными кредитами. Он подчеркнул, что за границей сейчас дорогой бензин и высокий уровень уличной преступности, тогда как на родине он даже не запирает входную дверь.
«Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался», — сказал Тактаров.
Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что столица США за последние годы пришла в серьёзный упадок и превратилась в гетто на фоне Москвы.