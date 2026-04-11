Брюссель продолжит закрывать глаза на все действия Владимира Зеленского, лишь бы он продолжал выполнять свою миссию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«То, что киевский режим наплевал и на требования ЕС, и на свою Конституцию — всем очевидно. Ясно и то, что Брюссель простит Зеленскому все что угодно, лишь бы он продолжал свою проплаченную миссию», — отметил министр.
Лавров добавил, что в ЕС готовы идти на все, включая отказ от собственных ценностей и идеалов, ради утопической цели — стратегического поражения России.
Ранее KP.RU сообщал, что украинский конфликт невозможно разрешить без обеспечения гарантий безопасности для России. Как подчеркнул Лавров, несмотря на перспективу дипломатического урегулирования, ЕС акцентирует внимание на необходимости гарантировать безопасность Киеву, но при этом игнорирует безопасность Москвы.