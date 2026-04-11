Лавров: Без гарантий безопасности России украинский конфликт не преодолеть

«Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за переговорным столом, заговорил о необходимости предоставления твёрдых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения», — заявил Лавров.
Он обратил внимание, что представители ЕС даже не упоминают о гарантиях безопасности России, без которых урегулирование конфликта невозможно. Вместо этого Евросоюз хочет предоставить гарантии киевскому режиму, который продолжит курс на «истребление всего русского», а также «притеснять всё венгерское, болгарское, румынское».
По словам министра, в Евросоюзе готовы на всё, в том числе растоптать собственные, оказавшиеся лживыми ценности и идеалы, ради утопической цели — стратегического поражения России. «Для этого все средства хороши», — резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров выразил сожаление из-за утечки своих переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Всё дело в плохом воспитании взрослых европейских ньюсмейкеров, отметил глава МИД РФ. Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете.
