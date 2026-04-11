Лавров оставил слова Пинью о его разговоре с Сийярто «на совести автора»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оставил комментарии пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пинью «на совести автора». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Источник: Life.ru

Ранее Пинью прокомментировала утечки телефонного разговора Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто, назвав это подтверждением «тревожной возможности» сотрудничества Москвы и Будапешта. А это, по её мнению, угрожает безопасности Евросоюза.

«Утверждение о том, что телефонный разговор “препятствует интересам ЕС и всех его граждан”, оставлю на совести автора. Раз она так сказала, так, наверное, и думает. Это, скорее, из серии “русские идут”… Финал вы помните», — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил в утечке переговоров с Петером Сийярто современных европейских новостников. По его словам, он сожалеет о недостатке воспитания у них. Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете. Лавров подчеркнул, что публичное разглашение подобных записей говорит лишь о бестактности.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше