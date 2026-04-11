ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей

В опубликованных сейчас документах среди прочего приведены показания инженера-конструктора вентиляционных установок Карла Шульце, который рассказал, что происходило в концлагере в Освенциме, где он проводил ремонт и настройку оборудования крематория и газовых камер. «Я лично видел в двадцати шагах от себя, как эсэсовцы из лагерей гнали человек до трехсот мужчин, женщин и детей… Всех их вогнали в один большой деревянный барак, без окон и с внутренним электрическим освещением. Внутри этот барак был связан закрытым проходом с газовой камерой, где мною была оборудована вентиляционная установка», — говорил Шульце.