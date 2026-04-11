ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Инженеры, конструировавшие в гитлеровской Германии крематории концлагерей, цинично сравнивали себя с создателями передовой военной техники, например авиастроителями, об этом говорится в рассекреченных архивных документах, опубликованных Федеральной службой безопасности России.
В субботу отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Вопрос ответственности специалистов Третьего рейха, обеспечивавших работу концлагерей, стал центральным в послевоенных судебных процессах над нацистскими преступниками. Рассекреченные документы ведомственных архивов демонстрируют особенности работы советских органов государственной безопасности по доказыванию вины исполнителей и соучастников массового уничтожения узников концентрационных лагерей, отмечается в сообщении ФСБ.
Весной 1946 года работники оперативно-следственной группы отдела советской военной контрразведки «Смерш» 8-й гвардейской армии Группы советских оккупационных войск в Германии задержали служащих немецкой инженерной компании «Топф и сыновья», занимавшейся проектированием и строительством крематориев, а также оборудованием газовых камер в лагерях смерти «Аушвиц», «Дахау» и «Бухенвальд».
Кроме установления фактов участия задержанных в проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию и обслуживании сооружений и оборудования, предназначенного для массового уничтожения людей, военным контрразведчикам приходилось выяснять степень их осведомленности о событиях, происходивших за колючей проволокой.
«Из протоколов допросов служащих компании становятся известны ужасающие подробности массового умерщвления людей в нацистских лагерях смерти», — отмечает ФСБ.
В опубликованных сейчас документах среди прочего приведены показания инженера-конструктора вентиляционных установок Карла Шульце, который рассказал, что происходило в концлагере в Освенциме, где он проводил ремонт и настройку оборудования крематория и газовых камер. «Я лично видел в двадцати шагах от себя, как эсэсовцы из лагерей гнали человек до трехсот мужчин, женщин и детей… Всех их вогнали в один большой деревянный барак, без окон и с внутренним электрическим освещением. Внутри этот барак был связан закрытым проходом с газовой камерой, где мною была оборудована вентиляционная установка», — говорил Шульце.
По словам Шульце, утром следующего дня он был в крематории и видел там 60 трупов мужчин, женщин и детей разных возрастов, лежавших на полу раздетыми для подачи в печь крематория. «По внешнему виду можно было судить, что они были умерщвлены в газовой камере», — добавлял Шульце.
А главный инженер и прокурист (доверенное лицо предприятия, которое имеет полномочия на совершение различных сделок от имени собственника — ред.) «Топфа» Фриц Зандер «лично спроектировал и представил для получения патента в Берлин проект сверхмощного крематория для массового сожжения трупов». На допросе в «Смерш» Зандер рассказал, что начал разработку такого крематория после того, как в 1942 году узнал от своего сослуживца по «Топфу» Курта Прюфера, что печи «Освенцима» «не справлялись с нагрузкой».
По словам Зандера, его изобретение в силу военного времени носило секретный характер. «Крематорий для массового сожжения должен был быть построен по принципу конвейерной системы, в печь должны непрерывно механическим путем поступать трупы для сожжения», — рассказывал Зандер. Еще одно «новшество» состояло в том, что «сами трупы должны были служить дополнительным источником топлива».
На вопрос следователя «Смерш» о моральной стороне проектирования крематориев для концлагерей Зандер ответил: «Я, как немецкий инженер и служащий фирмы “Топф”, считал себя обязанным все свои лучшие знания применить, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе, также, как любой инженер по самолетостроению, если это связано даже с уничтожением людей».