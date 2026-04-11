Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи

Городской транспорт Москвы будет работать дольше в связи с празднованием Пасхи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.

Так, в ночь с субботы на воскресенье метро и МЦК открыты на вход до 02.00 мск, а 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03.30 мск.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами. В воскресенье будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 09.00 мск до 19.00 мск.

Во время пасхальных богослужений сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская», которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы. Также обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП можно будет на станциях метро «Саларьево», «Домодедовская», «Пятницкое шоссе», «Планерная», «Новокосино», «Озерная» и «Улица Академика Янгеля».

Помимо этого, в воскресенье на дежурство выйдут 45 работников организатора перевозок. Они будут работать на 11 транспортно-пересадочных узлах, чтобы помочь пассажирам ориентироваться в работе регулярных маршрутов транспорта и в местах перенесенных остановок.