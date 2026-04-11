МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Работа городского транспорта Москвы продлена в связи с празднованием Пасхи.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.
Так, в ночь с субботы на воскресенье метро и МЦК открыты на вход до 02.00 мск, а 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03.30 мск.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 18 постоянными ночными маршрутами. В воскресенье будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 09.00 мск до 19.00 мск.
Во время пасхальных богослужений сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская», которые находятся рядом с крупнейшими храмами Москвы. Также обратиться за помощью к инспекторам ЦОМП можно будет на станциях метро «Саларьево», «Домодедовская», «Пятницкое шоссе», «Планерная», «Новокосино», «Озерная» и «Улица Академика Янгеля».
Помимо этого, в воскресенье на дежурство выйдут 45 работников организатора перевозок. Они будут работать на 11 транспортно-пересадочных узлах, чтобы помочь пассажирам ориентироваться в работе регулярных маршрутов транспорта и в местах перенесенных остановок.