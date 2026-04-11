В Британии заявили, что США не будут выводить войска с территории королевства

На вопрос о том, ожидает ли он «какого-либо возмездия» со стороны США, например, вывода 10-тысячного воинского контингента с территории королевства, глава военного ведомства Великобритании ответил отрицательно. «Нет, и на это имеются две причины. Во-первых, мы знаем, что президент [США Дональд] Трамп последовательно и справедливо говорит о том, чтобы все члены НАТО делали больше по вопросу Украины и оборонных трат. В нашем случае так и есть. Во-вторых, наши действия по поддержке наших сил и союзников и некоторых американских операций и ударов по складам с иранскими ракетами сыграли важную роль», — сказал Хили.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил «наказать европейские государства», которые не поддержали войну против Ирана. В последние дни американский лидер подверг резкой критике союзников в Европе, в том числе Великобританию, за отказ присоединиться к операции против Тегерана. Все страны ЕС отказались участвовать в боевых действиях на стороне США против исламской республики. В ответ Трамп назвал европейских союзников трусами и обещал «запомнить это».
1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон одобрил просьбу Вашингтона использовать совместные военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.