Лавров: украинский конфликт не решить без гарантий безопасности для России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что урегулировать украинский конфликт невозможно без предоставления гарантий безопасности России.
По его словам, Евросоюз, стремясь участвовать в переговорах, настаивает на «твёрдых гарантиях безопасности Украине» как ключевом элементе мирного решения.
При этом, отметил министр, в ЕС не говорят о гарантиях для России. В комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, Лавров подчеркнул, что без обеспечения безопасности России конфликт «не преодолеть».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва желает не перемирия, а прочного и устойчивого мира на Украине, о чём неоднократно заявлялось. По его словам, мир на Украине может наступить уже сегодня в случае принятия Владимиром Зеленским соответствующих решений и взятия на себя ответственности.