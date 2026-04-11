WSJ узнала об обещании Трампа о массовых помилованиях перед отставкой

«Трамп неоднократно обещал помиловать высокопоставленных чиновников своей администрации, прежде чем покинет свой пост», — говорится в материале.
По информации из газеты, президент уточнил, что «помилует каждого, кто приблизится к Овальному кабинету на расстояние 200 футов (61 м)». Другой человек, общавшийся с Трампом ранее в этом году, сообщил, что президент шутил по поводу прощения любого, кто подойдет ближе, чем на 10 футов (3 м).
The Guardian 31 декабря сообщила, что в 2025 году США установили рекорд по количеству казней за последние 16 лет. Отмечалось, что в общей сложности за год смертная казнь была применена в отношении 47 человек. Все они были мужчинами. Число смертных приговоров увеличилось почти в два раза по сравнению с показателем прошлого года.