WSJ узнала об обещании Трампа о массовых помилованиях перед отставкой

The Guardian 31 декабря сообщила, что в 2025 году США установили рекорд по количеству казней за последние 16 лет. Отмечалось, что в общей сложности за год смертная казнь была применена в отношении 47 человек. Все они были мужчинами. Число смертных приговоров увеличилось почти в два раза по сравнению с показателем прошлого года.