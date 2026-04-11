Финансист дал совет, как не срываться на спонтанные покупки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лимит на «хотелки» и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на “хотелки” в месяц и удаление привязанных карт из приложений», — сказал он.

Самая частая ошибка — пытаться сделать слишком жесткий бюджет, когда человек полностью запрещает себе кафе, подарки, отдых и маленькие удовольствия, указал он. «Бюджет держится 10 дней, а потом срывается», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на важность учитывать нерегулярные расходы, в том числе на подарки, лечение, страхову, ремонт техники.

Необходимо четко разграничивать резервную часть свободных средств и «копилки» для конкретных целей, добавил Смирнов. «В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск», — указал он.