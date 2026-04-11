Трамп назвал главное требование США на предстоящих переговорах с Ираном

Республика не должна получить ядерное оружие, заявил американский лидер.

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном будет состоять в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Никакого ядерного оружия. Это прежде всего», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием «хорошей сделки» с Ираном. «Никакого ядерно оружия. Для нас это 99%», — добавил американский лидер. Власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше