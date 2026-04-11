Назван состав делегации Ирана на переговорах с США в Исламабаде

«Галибафа сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиани, глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати и несколько законодателей», — говорится в сообщении.
Ранее делегация Ирана прибыла в Исламабад. Согласно иранской гостелерадиокомпании, представители Тегерана согласны встретиться с американскими дипломатами для переговоров, если Вашингтон примет все предварительные требования Ирана. Начало встречи ожидается 11 апреля.
