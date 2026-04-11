Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван состав делегации Ирана на переговорах с США в Исламабаде

Делегацию Ирана на переговорах с США в Исламабаде возглавит спикер меджлиса (парламента) Мохаммад-Багер Галибаф, также в неё войдут главы Центробанка, Министерства иностранных дел и бывший секретарь Высшего совета национальной обороны. Об этом сообщает Press TV.

Источник: Life.ru

«Галибафа сопровождают министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиани, глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати и несколько законодателей», — говорится в сообщении.

Ранее делегация Ирана прибыла в Исламабад. Согласно иранской гостелерадиокомпании, представители Тегерана согласны встретиться с американскими дипломатами для переговоров, если Вашингтон примет все предварительные требования Ирана. Начало встречи ожидается 11 апреля.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

