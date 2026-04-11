Лавров указал на идеологию нацизма в подходе Брюсселя к правам человека

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания ЕК по контактам РФ и Венгрии признают верховенство нацизма в Брюсселе. Речь идёт о комментариях пресс-секретаря Еврокомиссии.

«Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии госпожи Пинью нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства?», — отметил Лавров.

По словам министра, недовольство ЕС вызвали обсуждения Москвой и Будапештом отстаивания прав национальных меньшинств, которые грубо попираются брюссельской бюрократией.

Такие темы закреплены в международных соглашениях, добавил глава дипломатии РФ. Лавров отметил, что реакция Еврокомиссии отражает отношение к подобным контактам. Он считает, что подобные заявления выходят за рамки дипломатической практики.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал европейских ньюсмейкеров, отметив, что их плохо воспитали родители. Комментируя утечку информации о его разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, российский министр напомнил, что старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете. Поэтому европейцам лучше помалкивать и не позориться.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше