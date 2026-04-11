Трамп: США не позволят Ирану держать закрытым Ормузский пролив

Соединённые Штаты не позволят Ирану перекрыть доступ к международным водам в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом Трамп рассказал в беседе с журналистами.
Американский лидер ответил на вопрос о возможных ограничениях на судоходство в регионе со стороны Тегерана.
«Мы этого не допустим… Если они это делают, мы не позволим этому случиться», — подчеркнул глава государства.
Также Трамп заявил, что успешное достижение договорённостей с Ираном обеспечит незамедлительное возобновление полноценного движения по Ормузскому проливу.
«Откроется автоматически», — подчеркнул он.
Ранее в Белом доме заявили, что у США есть запасной план по Ормузскому проливу.