Трамп обещает не допустить, чтобы Иран взимал плату за прохождение Ормуза

Президент США в то же время заявил, что «никто не знает», взимает ли Тегеран средства с судов недружественных стран.

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обещает не допустить того, чтобы Иран взимал с судов недружественных ему стран плату за прохождение Ормузского пролива.

«Нет, мы этого не позволим», — утверждал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс в окрестностях Вашингтона, комментируя намерения Тегерана взимать плату за прохождение Ормузского пролива. «Это международные воды», — сказал Трамп.

«Никто не знает, занимаются ли они вообще этим», — считает американский лидер. Он имел в виду сбор иранскими властями средств с судов недружественных стран. «Но, если они действительно этим занимаются, мы не позволим, чтобы такое происходило», — добавил президент.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
