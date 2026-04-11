«Я помилую каждого»: Трамп планирует подписать амнистии для чиновников США

Президент США Дональд Трамп намерен издать указы о массовом помиловании членов своей второй администрации, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Я помилую каждого, кто приближался к Овальному кабинету ближе, чем на 200 футов (около 60 метров — прим.ред.)», — цитирует недавние слова главы Белого дома газета.
По данным издания, во время беседы с советниками в 2025 году Трамп заявил, что планирует провести пресс-конференцию и объявить о массовых помилованиях перед уходом с поста в январе 2029 года.
За первый год своего второго срока президент США подписал около 1,6 тысячи помилований. Как указывает газета, это существенно больше по сравнению с его первым сроком, когда за четыре года было подписано лишь 238 актов.
Ранее Дональд Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Он отбывал наказание за контрабанду наркотиков. Эрнандес был приговорен нью-йоркским судом в 2024 году к 45 годам тюрьмы.