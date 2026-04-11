Захарова: Палестина не может становиться заложником текущей конъюнктуры

Захарова заявила, что палестинская проблема не должна становиться заложником текущей военно-политической конъюнктуры в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что палестинский вопрос не должен отходить на второй план из-за текущей военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, эта тема сохраняет ключевое значение для стабильности региона и требует последовательного и приоритетного внимания.

Она подчеркнула, что урегулирование палестинской проблемы является частью более широкого комплекса задач, связанных с достижением мира на Ближнем Востоке. Рассматривать ее как второстепенную или временно откладывать решение, по ее оценке, недопустимо.

Захарова также указала, что попытки заменить системный подход краткосрочными мерами или игнорировать коренные причины конфликта лишь способствуют повторению вспышек напряженности. В результате, как она считает, сохраняется риск новых циклов насилия и обострения противостояния.

Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты продолжают демонстрировать агрессивную политику на фоне стремительного роста государственного долга.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
