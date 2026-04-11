Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что палестинский вопрос не должен отходить на второй план из-за текущей военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, эта тема сохраняет ключевое значение для стабильности региона и требует последовательного и приоритетного внимания.
Она подчеркнула, что урегулирование палестинской проблемы является частью более широкого комплекса задач, связанных с достижением мира на Ближнем Востоке. Рассматривать ее как второстепенную или временно откладывать решение, по ее оценке, недопустимо.
Захарова также указала, что попытки заменить системный подход краткосрочными мерами или игнорировать коренные причины конфликта лишь способствуют повторению вспышек напряженности. В результате, как она считает, сохраняется риск новых циклов насилия и обострения противостояния.
Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты продолжают демонстрировать агрессивную политику на фоне стремительного роста государственного долга.